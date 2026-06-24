Помогали партизаны. Под Оренбургом горит ключевой ГПЗ, перерабатывавший 60% газа РФ

Украинские дроны в ночь на 24 июня поразили Оренбургский газоперерабатывающий завод и единственный в России гелиевый завод.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ и пресс-службу Сил специальных операций.
Отмечается, что миссия проходила во взаимодействии с подпольным повстанческим движением на территории РФ "Черная искра".
Заводы находятся в более чем 1200 км от линии боевого столкновения. На территории предприятий зафиксирован пожар. Масштабы ущерба уточняются.
Оренбургский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) и Оренбургский гелиевый завод (ОГЗ) формируют один комплекс.
ГПЗ выделяет очищенный природный газ и серу (в том числе используется для производства взрывчатки и черного пороха).
ОГЗ отнимает очищенный бессернистый газ и методом глубокого охлаждения извлекает из него самые ценные компоненты - гелий (инертный газ используется в жидкотопливных двигателях ракет и системах наведения) и этан (являющийся ключевым компонентом для сырья в синтезе спецпластиков, кабельной изоляции для авиационных и ключевых).
Оренбургский ГПЗ - один из крупнейших в мире газохимических комплексов, введенный в эксплуатацию в 1974 году (построен при участии иностранцев).
Мощность объекта - 45 млрд куб. м газа в год; на завод приходится 60% всего газа, перерабатываемого "Газпромом переработкой".
Кроме того, в Белгородской области РФ поражен состав FPV-дронов врага в районе Алексеевки.
Также нанесено поражение пунктам управления дронов окупантов в районах Временного Яра Донецкой области, Басани и Грозового Запорожской области, Теткиного и Попово-Лежачей Курской области России, а также Журавлевки Белгородской области РФ.
Напомним, 24 августа СБУ провела спецоперацию в оккупированном Крыму . Под удар попали системы ПВО у Керчи и инфраструктура двух военных аэродромов - "Саки" и "Гвардейское".
Также в этой ночью дроны Сил беспилотных систем поразили главную электроподстанцию Севастополя .