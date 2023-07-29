UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Допомагали обкрадати держбюджет. ДБР викрило керівництво податкової на схемі

Фото: Допомагали обкрадати держбюджет. ДБР викрило керівництво податкової на схемі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Керівництво податкової в Полтавській області викрито на допомозі місцевим підприємствам в обкраданні державного бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням пресслужбу Telegram-каналу Державного бюро розслідувань.

Про підозру було повідомлено банді з-поміж керівництва та співробітників Державної податкової служби. Підозрювані, зловживаючи своїм становищем, системно реалізовували багатоетапні корупційні схеми, завдяки яким місцеві комерсанти уникали сплати податків.

"В одному з епізодів, зловмисники ініціювали позапланову перевірку одного з полтавських підприємств. За її результатами службові особи податкової склали акт, до якого внесли занижену суму сплачених податків. В подальшому вони надіслали на адресу підприємства податкове повідомлення із заниженою сумою податку на додану вартість, та як наслідок – заниженою сумою штрафних санкцій за його несплату", - пише пресслужба.

Завдяки махінаціям підприємство не сплатило до бюджету України податків майже на 1,3 млн гривень.

Після викриття банди, двох керівників податкової було звільнено з займаних посад. Семеро податківців, серед яких двоє колишніх керівників, підозрюються в отримані неправомірної вигоди, зловживанні службовим становищем й іншому. Санкції проти них передбачаються 6 років в'язниці.

"В межах досудового розслідування відбувся ряд обшуків за місцем проживання та роботи фігурантів. Також проведений обшук у Києві за місцем проживання іншої службової особи держподаткової, яка може бути причетна до функціонування злочинної організації", - додає ДБР.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Чернівецькій області затримали посадовця військкомату та двох його спільників, яких підозрюють в незаконному переправленні ухилянтів до Румунії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДБР