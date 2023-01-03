Допомагала перекидати ешелони РФ до України. У Херсоні СБУ затримала колаборантку

СБУ затримала у Херсоні колишній главу "філії російської залізниці", яка допомагала перекидати в Україну військові ешелони з території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зловмисницею виявилася колишня посадовець міжгалузевого підприємства залізничного транспорту, яка під час захоплення міста приєдналася до місцевої окупаційної адміністрації. Незабаром вона очолила "підприємство промислового залізничного транспорту "Херсонської залізниці".

На цій посаді допомагала ворогові налагодити залізничне сполучення з українським містом для забезпечення потреб окупаційних угруповань на південному фронті. Таким чином зловмисниця сприяла транспортуванню військової техніки, озброєння та боєприпасів з території Росії.

Також вона організувала розграбування технологічного обладнання рухомого складу місцевого підприємства української залізниці для його передачі країні-агресору.

Після звільнення обласного центру співробітники СБУ затримали зловмисницю та повідомили її про підозру. Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.