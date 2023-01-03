ua ru
Вт, 03 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Допомагала перекидати ешелони РФ до України. У Херсоні СБУ затримала колаборантку

Новость на русском →
Херсон, Вівторок 03 січня 2023 14:31
Допомагала перекидати ешелони РФ до України. У Херсоні СБУ затримала колаборантку Фото: СБУ затримала у Херсоні колаборантку, яка допомагала перекидати ешелони з РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

СБУ затримала у Херсоні колишній главу "філії російської залізниці", яка допомагала перекидати в Україну військові ешелони з території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зловмисницею виявилася колишня посадовець міжгалузевого підприємства залізничного транспорту, яка під час захоплення міста приєдналася до місцевої окупаційної адміністрації. Незабаром вона очолила "підприємство промислового залізничного транспорту "Херсонської залізниці".

На цій посаді допомагала ворогові налагодити залізничне сполучення з українським містом для забезпечення потреб окупаційних угруповань на південному фронті. Таким чином зловмисниця сприяла транспортуванню військової техніки, озброєння та боєприпасів з території Росії.

Також вона організувала розграбування технологічного обладнання рухомого складу місцевого підприємства української залізниці для його передачі країні-агресору.

Після звільнення обласного центру співробітники СБУ затримали зловмисницю та повідомили її про підозру. Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Допомагала перекидати ешелони РФ до України. У Херсоні СБУ затримала колаборантку

Раніше ми писали, що СБУ викрила колаборанта у Львівській області. З початку війни зрадник здавав розвідувальні дані про позиції наших воїнів на лиманському напрямі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон колаборантка Вторгнення Росії до України Служба безпеки України
NEWS
Військові допустили підготовку Росії до ракетної атаки: коли це може статися
Військові допустили підготовку Росії до ракетної атаки: коли це може статися
DAILY
"Головний терорист – це наш сусід". Як жителі Мирного повертаються до зруйнованого війною села
Юлія Акимовакоресподент "Головний терорист – це наш сусід". Як жителі Мирного повертаються до зруйнованого війною села