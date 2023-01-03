Помогала перебрасывать эшелоны РФ в Украину. В Херсоне СБУ задержала коллаборантку
СБУ задержала в Херсоне бывшую главу "филиала российской железной дороги", которая помогала перебрасывать в Украину военные эшелоны с территории России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Злоумышленницей оказалась бывшая чиновник межотраслевого предприятия железнодорожного транспорта, которая во время захвата города присоединилась к местной оккупационной администрации. Вскоре она возглавила "предприятие промышленного железнодорожного транспорта "Херсонской железной дороги".
На этой должности помогала врагу наладить железнодорожное сообщение с украинским городом для обеспечения потребностей оккупационных группировок на южном фронте. Таким образом злоумышленница способствовала транспортировке военной техники, вооружения и боеприпасов с территории России.
Также она организовала разграбление технологического оборудования подвижного состава местного предприятия украинской железной дороги для его передачи стране-агрессору.
После освобождения областного центра сотрудники СБУ задержали злоумышленницу и сообщили ей о подозрении. Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее мы писали, что СБУ разоблачила коллаборанта во Львовской области. С начала войны предатель сдавал разведывательные данные о позициях наших воинов на Лиманском направлении.
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