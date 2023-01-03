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Помогала перебрасывать эшелоны РФ в Украину. В Херсоне СБУ задержала коллаборантку

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Херсон, Вторник 03 января 2023 14:31
Помогала перебрасывать эшелоны РФ в Украину. В Херсоне СБУ задержала коллаборантку Фото: СБУ задержала в Херсоне коллаборантку, которая помогала перебрасывать эшелоны из РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

СБУ задержала в Херсоне бывшую главу "филиала российской железной дороги", которая помогала перебрасывать в Украину военные эшелоны с территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Злоумышленницей оказалась бывшая чиновник межотраслевого предприятия железнодорожного транспорта, которая во время захвата города присоединилась к местной оккупационной администрации. Вскоре она возглавила "предприятие промышленного железнодорожного транспорта "Херсонской железной дороги".

На этой должности помогала врагу наладить железнодорожное сообщение с украинским городом для обеспечения потребностей оккупационных группировок на южном фронте. Таким образом злоумышленница способствовала транспортировке военной техники, вооружения и боеприпасов с территории России.

Также она организовала разграбление технологического оборудования подвижного состава местного предприятия украинской железной дороги для его передачи стране-агрессору.

После освобождения областного центра сотрудники СБУ задержали злоумышленницу и сообщили ей о подозрении. Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Помогала перебрасывать эшелоны РФ в Украину. В Херсоне СБУ задержала коллаборантку

Ранее мы писали, что СБУ разоблачила коллаборанта во Львовской области. С начала войны предатель сдавал разведывательные данные о позициях наших воинов на Лиманском направлении.

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