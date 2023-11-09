Допомагала нелегалам з Південної Азії виїхати до ЄС. У Києві викрили співробітницю консульства

Як повідомляється, у результаті комплексних заходів у Києві викрито другого секретаря з консульських та адміністративних питань Посольства України в одній із країн Центральної Азії, яка організувала міжнародний "трафік".

Перебуваючи на посаді в дипломатичній установі, вона за гроші пропонувала громадянам з декількох південноазійських держав незаконно виїхати до Євросоюзу транзитом через територію України.

Для цього посадовиця оформлювала своїм клієнтам візи для в’їзду до нашої держави як студентів українських закладів вищої освіти. Вартість такої "послуги" становила до 3 тисячі доларів з одного нелегала.

До незаконної діяльності фігурантка залучила двох іноземців. Вони підшукували клієнтів, домовлялися з ними про "умови поїздки" та передавали гроші організаторці схеми.

За даними правоохоронців, "послугами" зловмисників скористалося до 900 вихідців з країн терористичного ризику.

Зазначається, що одержані "прибутки" консулка витрачала на придбання елітної нерухомості у центрі Києва та в Одесі.

Як встановило розслідування, посадовиця прийняла Присягу держслужбовця ще у 1995 році після закінчення інституту молоді у Москві. Потім працювала у різних держустановах та приватних компаніях в Україні, а з 2007 року - в органах МЗС.

Під час обшуків у її помешканні в Києві правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи із доказами злочинних дій.

Фото: СБУ викрила співробітницю консульства, яка допомагала нелегалам з Південної Азії виїхати до ЄС (ssu.gov.ua)

Наразі консулці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою).

Вирішуються питання про обрання фігурантці запобіжного заходу, відсторонення від займаної посади та накладення арешту на її майно. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та інших учасників протиправної схеми. Зловмисниці загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Крім того, планується оголошення у міжнародний розшук спільників фігурантки.

Коментар МЗС України

"В МЗС України нульова толерантність до корупції, а в разі виявлення випадків корупції окремих співробітників, вони отримують та будуть завжди отримувати найрішучу відповідь та покарання", - повідомили РБК-Україна у пресслужбі міністерства.

У відомстві наголосили, що корупційні дії зазначеної консульської посадової особи зраджують роботу сотень українських консулів, які в складних умовах самовіддано захищають інтереси наших громадян в режимі 24/7.

Як повідомили в МЗС, підозрювану вже відкликано із закордонного відрядження. Міністерство надає повне сприяння слідству, аби всі винні понесли найсуворіше покарання.

"З метою унеможливлення подальших зловживань в МЗС негайно посилено контроль за видачею українських віз в усіх дипломатичних установах", - додали у відомстві.