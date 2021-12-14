Дополнительные экраны в ноутбуках: цель и особенности применения

Компания Lenovo оценила уровень успеха и востребованность ноутбуков с двумя экранами. Чтобы составить конкуренцию другим брендам, к выходу готовят ThinkBook Plus с 17-дюймовым монитором. Ноутбук оборудован дополнительным экраном, размещенным возле клавиатуры. Появляется все больше моделей со вторым монитором. Рассмотрим преимущества и особенности использования таких девайсов.

Дополнительные экраны: для чего они нужны

Необходимость в двух и даже трех мониторах обусловливается рабочими потребностями. Дизайнеры, программисты, верстальщики – это лишь некоторые категории людей, которым необходима такая техника. Возможность одновременно выполнять несколько задач и наблюдать результат хорошо сказывается на рабочем процессе.

Использование внешнего стационарного монитора ограничивает мобильность. Наличие ноутбука с дополнительным экраном позволяет свободно перемещаться по конференциям, запускать приложения без потери видимости рабочего пространства.

Основные преимущества дополнительных мониторов:

отсутствие необходимости делить экран на две части;

высокое качество устройств;

выполнение роли справочной площадки;

разрешение FHD, 4K, UHD;

возможность видеть результат труда.

Геймеры используют девайс с дополнительным экраном для обзоров карт и размещения ярлыков. Главный предназначен непосредственно для игрового процесса.

Разновидности ноутбуков

Пока тип размещения дополнительных мониторов находится в стадии формирования, и единого стандарта не существует. Востребованы такие вариации:

Складная система двух дополнительных экранов, которые крепятся к ноутбуку при помощи магнитов слева и справа от основного. Устройства можно развернуть на 180 градусов. Их необходимо подключить к ноутбуку и установить драйверы, чтобы система заработала.

Встроенный в ноутбук второй экран, размещенный над клавиатурой. Такое решение требует серьезных изменений в параметрах установки тачпада и размерах, что на начальном этапе использования непривычно. Этот вариант активно продвигает компания Asus. Она выпустила несколько моделей, которые быстро стали популярными. Аналогичные решения есть и у HP.

Наружная часть крышки используется в качестве второго монитора. Работать можно, не открывая устройство. Такой ноутбук востребован в основном у дизайнеров.

Экран возле клавиатуры. У него небольшие размеры. Подходит в качестве справочного монитора или для обзора результата.

Многое зависит от того, как производитель реализовывает конкретное решение и понимает потребности пользователей.

Популярные модели

Zephyrus DUO 15SE от компании Asus оценили геймеры. Установлены процессоры последнего поколения. Второй монитор на 14 дюймов размещен над клавиатурой. Ультратонкий дизайн и мощная начинка – основные причины успеха девайса.

OMEN X 2S наделен 32 ГБ оперативной памяти и процессором Intel Core i9-8. Дополнительныйэкран размещен над клавиатурой. Его размер – 6 дюймов, а разрешение – 1080 пикселей.