Додаткові екрани в ноутбуках: ціль та особливості застосування

Компанія Lenovo оцінила рівень успіху та затребуваність ноутбуків з двома екранами. Щоб скласти конкуренцію іншим брендам, до виходу готують ThinkBook Plus із 17-дюймовим монітором. Ноутбук обладнаний додатковим екраном біля клавіатури. З'являється все більше моделей із другим монітором. Розглянемо переваги та особливості використання таких девайсів.
Необхідність у двох і навіть трьох моніторах обумовлюється робочими потребами. Дизайнери, програмісти, верстальники – це лише деякі категорії людей, яким потрібна така техніка. Можливість одночасно виконувати кілька завдань та спостерігати результат добре позначається на робочому процесі.
Використання зовнішнього стаціонарного монітора обмежує мобільність. Наявність ноутбука з додатковим екраном дозволяє вільно переміщатися конференціями, запускати програми без втрати видимості робочого простору.
Основні переваги додаткових моніторів:
Геймери використовують девайс із додатковим екраном для оглядів карт та розміщення ярликів. Головний призначений безпосередньо для ігрового процесу.
Поки що тип розміщення додаткових моніторів перебуває в стадії формування, і єдиного стандарту не існує. Затребувані такі варіації:
Zephyrus DUO 15SE від компанії Asus оцінили геймери. Встановлено процесори останнього покоління. Другий монітор на 14 дюймів розміщено над клавіатурою. Ультратонкий дизайн та потужна начинка – основні причини успіху девайсу.
OMEN X 2S наділений 32 ГБ оперативної пам'яті та процесором Intel Core i9-8. Додатковий екран розташований над клавіатурою. Його розмір – 6 дюймів, а роздільна здатність – 1080 пікселів.