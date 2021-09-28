Дополнительные 33 млрд гривен: Счетная палата выявила резервы в госбюджете-2022

Счетная палата выявила дополнительные резервы доходов, не учтенные в правительственном проекте государственного бюджета на 2022 год. В целом можно увеличить доходы на 32,7 млрд грн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты.
Как отмечается в сообщении, увеличить доходы можно за счет поступлений налога на прибыль предприятий - 19,2 млрд грн; акцизного налога с ввезенных на таможенную территорию Украины табака и табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, - 11,3 млрд грн; рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа - 1,2 млрд грн; собственных поступлений бюджетных учреждений - 1 млрд грн.
В пресс-службе напомнили, что дефицит госбюджета составит 3,5% ВВП, что на 0,5 п.п. пункта больше установленного в Бюджетном кодексе предела. Государственные заимствования составят 30,7% финансовых ресурсов госбюджета. Таким образом, предусмотренный рост доходности государственных заимствований (внутренних - до 11,7%, внешних - 4,5%) приведет к увеличению расходов на обслуживание государственного долга.
Напомним, Кабинет министров на заседании 21 сентября представил в Верховной раде проект закона о государственный бюджет на 2022 год. Доходы госбюджета-2022 составят 1277,7 млрд гривен, что на 161,7 млрд гривен больше, чем в 2021 году. Расходы вырастут на 103,1 млрд гривен до 1465,7 млрд гривен.