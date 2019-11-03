Дополнительная работа есть у каждого десятого украинца

Иллюстративное фото (loda.gov.ua)

Чаще всего ищут дополнительный заработок на Западе и Юге страны

Подавляющее большинство работающих украинцев (83%) заняты на одной постоянной работе, каждый десятый (11%) работает на одной постоянной и одной дополнительной работе. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

rb.com.ua

Тех, кто работает на одной работе, чуть больше среди жителей Востока и Центра Украины, а тех кто имеет одну дополнительную работу - на Западе и Юге страны.

По данным опроса, в настоящее время работают две трети украинцев (60%), тогда как 40% жителей Украины в настоящее время не работают. Следует заметить, что в сравнении с началом в 2018 года доля работающих украинцев выросла на 7%.

rb.com.ua

Опрос проводился в период с 7 по 16 сентября 2019 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,2%.

Напомним, по данным опроса Research & Branding Group, за последние три года треть украинцев (31%) оказывались в ситуации, когда более трех месяцев не имели работы или занимались ее поиском, тогда как две трети жителей Украины (64%) в такой ситуации не оказывались.

Отметим, по методологии Международной организации труда, во II квартале 2019 года количество занятого населения в возрасте 15-70 лет составило 16,7 млн человек, а количество безработных соответствующего возраста - 1,4 млн человек. По данным Госстата, По уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет по сравнению с соответствующими данными предыдущего года составил 58,6%, а среди населения трудоспособного возраста - 68,1%.