Додаткова робота є у кожного десятого українця

Ілюстративне фото (loda.gov.ua)

Найчастіше шукають додатковий заробіток на Заході та Півдні країни

Переважна більшість працюючих українців (83%) зайняті на одній постійній роботі, кожен десятий (11%) працює на одній постійної та одній додатковій роботі. Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

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Тих, хто працює на одній роботі, трохи більше серед жителів Сходу та Центру України, а тих хто має одну додаткову роботу - на Заході та Півдні країни.

За даними опитування, в даний час працюють дві третини українців (60%), тоді як 40% жителів України в даний час не працюють. Слід зауважити, що в порівнянні з початком в 2018 року частка працюючих українців зросла на 7%.

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Опитування проводилося в період з 7 по 16 вересня 2019 року серед 2001 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,2%.

Нагадаємо, за даними опитування Research & Branding Group, за останні три роки третина українців (31%) опинялися в ситуації, коли більше трьох місяців не мали роботи або займалися її пошуком, тоді як дві третини жителів України (64%) в такій ситуації не опинялися.

Відзначимо, за методологією Міжнародної організації праці, у II кварталі 2019 року кількість зайнятого населення у віці 15-70 років склала 16,7 млн осіб, а кількість безробітних відповідного віку - 1,4 млн осіб. За даними Держстату, рівень зайнятості населення у віці 15-70 років порівняно з відповідними даними попереднього року становив 58,6%, а серед населення працездатного віку - 68,1%.