Без доплати в Україні: Apple додала кіно та ігри до базового iCloud+

Apple змінює підхід до просування своїх сервісів на невеликих ринках, де користувачі більш чутливі до цінової політики техногіганта.

Замість того, щоб активно продавати дорожчу підписку Apple One, компанія хоче залучити більше людей через найпопулярніший тариф iCloud+.

Для цього Apple додає до хмарного сховища доступ до Apple TV та Apple Arcade.

Це особливо важливо для країн, де частина контенту Apple TV не має повної локалізації: додаткові сервіси можуть стати стимулом оформити iCloud+ навіть для тих, кому не потрібен лише хмарний простір.

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Деталі оновлення підписок та нові можливості

Бонуси базового тарифу. Користувачі передплати iCloud+ 50 ГБ (вартість якої в Україні становить 0,99 долара США на місяць) отримують автоматичний доступ до каталогу ігор Apple Arcade та бібліотеки фільмів і серіалів Apple TV.

Запуск Apple Music Select. На окремих ринках Apple випробовує новий рівень передплати з добіркою радіостанцій без реклами.

Клієнти цього рівня матимуть змогу згодом перейти на повну версію Apple Music за спеціальною зниженою ціною.

Географія покриття. Оновлена пропозиція охоплює понад сто країн (серед яких Україна, Індія, Молдова, Грузія, Казахстан, ОАЕ тощо).

Зазначимо, що США та інші розвинені ринки не увійшли до цього списку - там компанія продовжує просувати дорожчі пакети Apple One.

Глобальна експансія стримінгу. У межах масштабного запуску сервіс Apple TV вперше офіційно запрацював у 59 нових країнах - таким чином техногігант розширив свою присутність аж до 170 регіонів світу.