Доплати пенсіонерам-чорнобильцям: хто отримає і скільки у 2026 році

Хто отримає надбавку

Згідно з документом, у 2026 році непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у зоні безумовного та гарантованого добровільного відселення, передбачена щомісячна доплата у розмірі 2595 гривень.

Доплата буде збільшена через підвищення мінімальної пенсії з 2391 до 2595 гривень.

Вона стосуватиметься лише тих, хто жив або працював у цих зонах на момент аварії на ЧАЕС 26 квітня 1986 року чи до 1 січня 1993 року та має статус постраждалого від Чорнобильської катастрофи.

Хто не матиме права на виплату

Доплата не нараховуватиметься людям, які після аварії змінили місце проживання за межі чорнобильських зон, а потім повернулися. Також вона не передбачена для тих, хто зареєструвався або переїхав у ці зони вже після аварії.

Якщо пенсіонер залишає територію відселення чи офіційно працевлаштовується за її межами, виплата автоматично припиняється. Дані перевірятимуться через державні реєстри, зокрема Єдиний демографічний та Реєстр соціального страхування.

Проєктом передбачено, що уряд встановить порядок виплат до 30 січня 2026 року.