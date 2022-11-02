Доньці ексміністра оборони оголосили підозру за постачання товарів армії РФ

За даними СБУ, мова йде про доньку Павла Лебедєва, який очолював Міноборони у 2012-2014 роках. Наразі він перебуває у розшуку за державну зраду.

Слідство встановило, що жінка є кінцевим власником ряду підприємств, що діють в України. Одне з них через підконтрольні фірми зареєстроване на території Росії. Підприємство займалося постачанням та збутом обладнання для оборонпрому РФ.

У рамках розслідування правоохоронці у червні 2022 року наклали арешт та передали до АРМА 645 залізничних вагонів вартістю 650 млн гривень.Також заарештовано 30 земельних ділянок та 30 об‘єктів нерухомості, які належать сім'ї ексчиновника.

Доньці ексміністра оголосили підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України. Їй загрожує 10 років за ґратами без права обіймати певні посади з конфіскацією майна.