У ДонОВА назвали кількість дітей, які залишаються у прифронтових районах

Чиновник зазначив, що йдеться про населені пункти вздовж лінії фронту в Краматорському та Бахмутському районах, де "всі служби наполегливо працюють на найгарячіших напрямках".

Також керівник ОВА нагадав, що рішенням уряду від березня цього року на Донеччині було схвалено примусову евакуацію дітей через складну обстановку з безпекою у зв'язку з постійними російськими ударами по населених пунктах цього регіону в прифронтовій зоні.

Кириленко додав, що з батьками проводяться дуже складні вмовляння, щоб ті погодились виїхати з дітьми.

"Ми розповідаємо батькам дітей про можливі жахливі наслідки перебування під обстрілами. Якщо батьки відмовляються евакуюватися, йде попередження про адміністративну та кримінальну відповідальність", - сказав голова ОВА.

Евакуація дітей у Донецькій області

Населені пункти Донецької області щодня зазнають обстрілів з боку російських окупантів. Страждають як прифронтові міста та села регіону, так і ті, що знаходяться у відносному тилу.

У зв'язку із ситуацією місцевих жителів закликають евакуюватися до більш безпечних регіонів України.

Нагадаємо також, що 5 серпня під час засідання Координаційного штабу було ухвалено рішення розширити примусову евакуацію дітей у регіоні. Список було доповнено ще 9 населеними пунктами.

Вже в середині серпня у Донецькій ОВА повідомили, що планують евакуювати з "гарячих точок" 388 дітей із сім'ями у примусовому порядку.