"Доносить сигналы Кремля". У Путина хотят вернуть институт политруков, - "Коммерсант"

Администрация президента России рекомендует внедрить в министерствах, ведомствах и госкомпаниях институт заместителей руководителей по информационно-политической работе. То есть фактически вернуть советскую практику формирования единого смыслового и информационного поля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсант" .

По данным источников издания, основными задачами новых политруков станут выстраивание внутренних коммуникаций для информирования работников о внутриполитической повестке, а также мониторинг настроений в коллективах.

По словам одного из собеседников, идея появилась после того, как в ряде ведомств выявили проблемы с лояльностью к нынешнему курсу российской власти. В итоге было принято решение вернуться к советской практике формирования "единого смыслового и информационного поля в ведомствах".

Как пишет "Коммерсант", в условиях войны против Украины данная идея получила новый толчок. Источники издания, описывая работу таких заместителей по информационно-политической работе, используют слова "политруки" и "кадровики". Но их работа не будет сводиться только проведению политинформаций.

Предполагается, что через новую систему сотрудникам министерств и ведомств всех уровней будут разъяснять их задачи, общегосударственную политику, а также доводить нужные для Кремля сигналы.