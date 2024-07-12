Донори виборчої кампанії Байдена заморозили 90 млн доларів пожертв після дебатів, - NYT

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Деякі великі донори-демократи повідомили найбільшому пробайденівському коаліційному виборчому штабу "Майбутнє вперед", що пожертви на суму близько 90 мільйонів доларів будуть призупинені, якщо президент Байден залишиться на чолі виборчого списку, повідомили двоє людей, які були поінформовані про ці розмови.

Рішення утримати такі величезні суми грошей є одним з найбільш конкретних прикладів наслідків невдалого виступу пана Байдена на дебатах наприкінці червня.

"Майбутнє вперед" відмовився коментувати будь-які розмови з донорами або суми обіцяних грошей, які були утримані.

Радник "Майбутнього вперед" сказав лише, що група очікує, що донори, які призупинили пожертви, повернуться, як тільки вирішиться нинішня невизначеність.

Потенційний дефіцит грошових коштів суперкомітетів з'являється в той час, коли сама кампанія готується до важкого липневого періоду збору коштів, оскільки основні донори ставлять під сумнів життєздатність пана Байдена для перемоги в листопаді.

