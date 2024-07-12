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Доноры избирательной кампании Байдена заморозили 90 млн долларов пожертвований после дебатов, - NYT

США, Пятница 12 июля 2024 19:53
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Доноры избирательной кампании Байдена заморозили 90 млн долларов пожертвований после дебатов, - NYT Фото: американский президент Джо Байден (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Доноры избирательной кампании американского президента Джо Байдена удержали около 90 миллионов долларов пожертвований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Некоторые крупные доноры-демократы сообщили крупнейшему пробайденовскому коалиционному избирательному штабу "Будущее вперед", что пожертвования на сумму около 90 миллионов долларов будут приостановлены, если президент Байден останется во главе избирательного списка, сообщили два человека, которые были проинформированы об этих разговорах.

Решение удержать такие огромные суммы денег является одним из самых конкретных примеров последствий неудачного выступления господина Байдена на дебатах в конце июня.

"Будущее вперед" отказался комментировать любые разговоры с донорами или суммы обещанных денег, которые были удержаны.

Советник "Будущего вперед" сказал лишь, что группа ожидает, что доноры, которые приостановили пожертвования, вернутся, как только разрешится нынешняя неопределенность.

Потенциальный дефицит денежных средств суперкомитетов появляется в то время, когда сама кампания готовится к трудному июльскому периоду сбора средств, поскольку основные доноры ставят под сомнение жизнеспособность г-на Байдена для победы в ноябре.

Заметим, что на пресс-конференции вчера вечером Байден был настроен решительно.

"Я считаю, что у меня лучшая квалификация для управления страной... И я думаю, что я лучше всего подготовлен для победы, - сказал он.

Детальнее о пресс-конференции Байдена можно узнать в материале РБК-Украина.

Мы также писали о том, влияют ли оговорки Байдена на его рейтинг.

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