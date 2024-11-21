Донори крові в Україні: як підготуватись і які переваги це дає

Хто може бути донором

Донорами крові в Україні можуть бути здорові люди віком від 18 років і вагою від 50 кг, проте у деяких центрах крові приймають лише людей із вагою від 55-60 кг.

Здавати кров можуть українці, а також іноземці, що мають постійну посвідку на проживання в Україні.

Якщо з віком та кілограмами все більш-менш зрозуміло, то, що ж означає вираз здорова людина. Здорова людина - це та людина, яка не має протипоказань.

Якщо ви маєте хронічні захворювання, приймаєте ліки чи стоїте на обліку, ви не можете бути донором тимчасово або взагалі.

Загалом протипоказання поділяють на тимчасові та абсолютні. Перед походом до центру здачі крові важливо обов'язково з ними ознайомитися.

Як підготовитись до здачі крові

За три дні до здавання крові відмовтеся від приймання анальгетиків та аспірину, а також ліків, що їх містять, адже ці речовини погіршують зсідання крові.

Не вживайте алкоголь за 48 годин до здавання крові. З раціону також варто виключити:

жирну,

смажену,

копчену,

молочну їжу,

соління.

Обов’язково виспіться і з’їжте легкий сніданок. Не приходьте здавати кров, якщо відчуваєте нездужання (озноб, запаморочення, головний біль, слабкість).

Не куріть за годину до здавання крові. Під час огляду лікарем перед донацією відверто відповідайте на запитання і не приховуйте інформацію про вживання ліків, алкоголю, наркотичних речовин і перенесені захворювання.

Як часто можна здавати кров

Чоловіки можуть здавати кров не більше 5 разів на рік, жінки - не більше 4 разів на рік. Після п’яти регулярних донацій рекомендовано зробити перерву не менше 3 місяців.

Детальніше про інтервали між донаціями можна дізнатися з таблиці, де цифри - це кількість днів, після яких можна продовжити здавати кров.

Що отримує донор після здачі

У день здачі крові донор має право на звільнення від роботи зі збереженням середньої заробітної плати за рахунок коштів роботодавця.

В той час, як студенти у зазначені дні звільняються від занять.

Крім того, донору надається додатковий день відпочинку, який також оплачується роботодавцем. За бажанням цей день можна приєднати до щорічної відпустки.