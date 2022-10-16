У доньки міністра оборони РФ Шойгу знайшли литовське громадянство

Олена Камінскас, минулого Шебунова, мати позашлюбних дітей міністра оборони Росії Сергія Шойгу, цього літа втратила посвідку на проживання в Литві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу від Олени Шебунової має двох позашлюбних дітей — сина і доньку. З 2017 року Олена отримала тимчасову посвідку на проживання в Литві. Таке право вона отримала після того, як одружилася з литовським бізнесменом Адольфосом Камінскасом.

2019 року вона змінила прізвище на Камінскас, а її чоловік визнав незаміжню дочку Шойгу своєю. На цій підставі дівчина отримала громадянство Литви.

Після того, як Росія розпочала війну в Україні, влітку цього року Департамент міграції анулював посвідку на проживання в Литві матері доньки Шойгу через загрозу національній безпеці. При цьому її чоловік із весни цього року фігурує у російських реєстрах як громадянин Росії.

Цікаво, що жінка оскаржила позбавлення посвідки на проживання. Але ця справа не може бути розглянута в суді, тому що однією зі сторін названо Департамент державної безпеки Литви.