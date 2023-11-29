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Донька Путіна займатиметься розширенням впливу РФ серед країн Африки, - Bloomberg

Архівне фото: Катерина Тихонова (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Росія хоче розширити свої зв'язки з країнами Африки і допоможе їй у цьому дочка російського диктатора Катерина Тихонова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Посадові особи приблизно з трьох десятків африканських країн були запрошені до Москви наступного місяця для зустрічі з російськими ІТ-фахівцями та інвесторами, що пропонують цифрові послуги, спрямовані на поліпшення управління", - йдеться в матеріалі. 

Проєкт підтримує центр "Іннопрактика", афілійований із Фондом "Національний інтелектуальний розвиток", генеральним директором якого є молодша дочка Путіна Катерина Тихонова.

Путін розширює свою присутність в Африці, оскільки Кремль прагне тісніших зв'язків із країнами глобального Півдня, щоб протистояти впливу санкцій США і Європи. Зустріч африканських чиновників у Росії є частиною інформаційно-пропагандистського проєкту під назвою "Програма обміну знаннями в галузі електронного урядування", який фонд запустив у липні спільно з Московською Вищою школою економіки.

Чим ще займаються доньки Путіна

Учора стало відомо, що Фонд "Національний інтелектуальний розвиток", який очолює дочка російського диктатора Тихонова, став співвласником найбільшого виробника дронів у РФ.

До цього ЗМІ повідомляли, що наукові роботи старшої доньки російського диктатора Марії Воронцової продовжують публікувати в журналах США та Швейцарії. Це відбувається, попри триваючу війну РФ проти України.

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