Донька Медведчука навчається в елітному московському виші, її двічі не змогли відрахувати, - ЗМІ

Видання встановило, що сім'я нардепа-зрадника Віктора Медведчука мешкає у Москві. Його 19-річна дочка Дарина переїхала до російської столиці ще у 2021 році.

За даними ЗМІ, донька Медведчука вступила до Вищої школи економіки (ВШЕ). Про це свідчить наказ про зарахування Медведчук та ще двох українців на одну з найбільш затребуваних спеціальностей факультету - "управління бізнесом" за особливою процедурою для іноземців.

При цьому сам кум Путіна на початку 2022 року розповідав, що його донька вступила до Женевського університету та планувала виїхати до Швейцарії, але її візу анулювали за два дні до навчання.

Так, разом з Медведчук до ВШЕ вступили Данило Косовський та Валентина Шуст. Перший є сином протоієрея УПЦ Московського патріархату, а друга - донька колишнього голови інвестиційної компанії "Укркапітал".

Видання дізналося, що під час літньої сесії усі троє пропустили складання одного і того ж іспиту. Вони тричі намагалися надати довідки про непрацездатність, однак у медзакладах заявляли про підробку. Джерела у ВШЕ заявляють, що за процедурою студентів у такому разі мають відраховувати.

Після того, як наказ про відрахування був готовий, адміністратору навчального офісу почали надходити дзвінки із погрозами. Пізніше менеджер навчального процесу повідомила, що їй зателефонував проректор вишу.

Однак навіть попри це, українцям не вдалося здати літню сесію. Це також є причиною для відрахування. Студентам надіслали відповідні повідомлення. Через деякий час до навчального офісу прийшли чоловік і жінка "бандитського вигляду, у шкірянках та зі злими очима". Вони принесли довідки про переведення Шуст та Косовського до МДІМВ (Московський державний інститут міжнародних відносин), а також алкоголь та цукерки.

При цьому Дар'ї Медведчук у ВШЕ дозволили написати мотиваційний лист та навчатися далі.

"Судячи з внутрішнього розкладу ВШЕ, Дар'ю Медведчук двічі не вдалося відрахувати з вишу: вона, як і раніше, вважається студенткою Вищої школи економіки. Вчиться Медведчук все так само, займаючи місце наприкінці рейтингу успішності учнів факультету", - йдеться у матеріалі.