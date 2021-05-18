Донецкую область перевели в "оранжевую" зону карантин, Черкасская - стала "желтой"

Министерство здравоохранения перевело Донецкую область в "оранжевую" зону карантина. При этом Черкасская область перешла в "желтую" зону.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Так, в Донецкой области превышена норма процента от эпидемического порога - 101,5% при норме 100%.
При этом в Черкасской области пришел в норму коэффициент выявления случаев инфицирования - 19,6% при норме 20%.
В целом в Украине лишь одна область находится в "оранжевой" зоне, остальные - в "желтой". В то же время шесть регионов соответствуют "зеленой" зоне по проценту от эпидпорога: Киев, Винницкая, Закарпатская, Киевская, Николаевская и Полтавская области. В Винницкой также "зеленой" зоне соответствует коэффициент выявления инфицирования.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что часть областей Украины в ближайшее время могут перейти в "зеленую" зону карантина.
Отметим, в Украине за вчера выявили 4095 новых случаев COVID-19. Больше всего новых заражений в Донецкой и Ровенской областях.