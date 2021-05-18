UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Донецкую область перевели в "оранжевую" зону карантин, Черкасская - стала "желтой"

Автор: Игорь Литвиненко

Министерство здравоохранения перевело Донецкую область в "оранжевую" зону карантина. При этом Черкасская область перешла в "желтую" зону.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, в Донецкой области превышена норма процента от эпидемического порога - 101,5% при норме 100%.

При этом в Черкасской области пришел в норму коэффициент выявления случаев инфицирования - 19,6% при норме 20%.

В целом в Украине лишь одна область находится в "оранжевой" зоне, остальные - в "желтой". В то же время шесть регионов соответствуют "зеленой" зоне по проценту от эпидпорога: Киев, Винницкая, Закарпатская, Киевская, Николаевская и Полтавская области. В Винницкой также "зеленой" зоне соответствует коэффициент выявления инфицирования.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что часть областей Украины в ближайшее время могут перейти в "зеленую" зону карантина.

Отметим, в Украине за вчера выявили 4095 новых случаев COVID-19. Больше всего новых заражений в Донецкой и Ровенской областях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныКарантинКоронавирус