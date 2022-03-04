В Донецкую область отправят медикаменты

Медикаменты первой необходимости будут отправлены сегодня в Донецкую область из Днепра. Перечень согласован с Министерством здравоохранения Украины: антисептики, антибиотики, средства для обработки ран и другие медицинские средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Фонд Рината Ахметова.

Это уже вторая партия лекарств, которую предоставляет Фонд в рамках заявленной помощи для Минздрава. Первые 100 тысяч единиц уже были вчера направлены в больницы города Киева.

Сейчас Донецкая область - в зоне активных боевых действий. Ряд городов оцеплены и находятся в состоянии гуманитарной катастрофы, там уничтожена инфраструктура.

Напомним, Фонд Рината Ахметова совместно с бизнесами SCM за 7 дней войны направил в Украину более 300 млн грн.

Прежде всего речь идет о гуманитарной помощи (продукты, лекарства, предметы первой необходимости).