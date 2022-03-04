В Донецьку область відправлять медикаменти

Медикаменти першої необхідності будуть відправлені сьогодні до Донецької області з Дніпра. Перелік погоджено з Міністерством охорони здоров’я України: антисептики, антибіотики, засоби для обробки ран та інші медичні засоби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Фонд Ріната Ахметова.

Це вже друга партія ліків, яку надає Фонд у рамках заявленої допомоги для МОЗ. Перші 100 тисяч одиниць вже були вчора направлені до лікарень міста Києва.

Наразі Донецька область - у зоні активних боєвих дій. Низка міст оточені і перебувають у стані гуманітарної катастрофи, там знищена інфраструктура.

Нагадаємо, Фонд Ріната Ахметова спільно з бізнесами SCM за 7 днів війни направив в Україну понад 300 млн грн.

Насамперед йдеться про гуманітарну допомогу (продукти, ліки, предмети першої необхідності).