У Донецьку видніється дим: радник мера Маріуполя заявив про ліквідацію окупантів

Сьогодні, 21 березня, вдень в одному з районів тимчасово окупованого Донецька видніється дим. Там могли ліквідувати окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.
"У Донецьку знову не домовилися про обрання папи. У процесі роздумів принесли в жертву не лише боєкомплект, а й певну кількість окупантів", - написав він.
При цьому у місцевих Telegram-каналах стверджують, що дим піднявся у Петровському районі міста.
Нагадаємо, вчора, 20 березня, на півночі тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи.
Пізніше у Головному управлінні розвідки розповіли, що внаслідок інциденту було знищено російські крилаті ракети "Калібр".
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