У Донецьку повідомляють про обстріл: над містом здіймається дим (відео)

У тимчасово окупованому Донецьку вранці 4 лютого пролунали вибухи. Місцеві заявляють, що під ударом потрапив Київський район міста.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Тим часом, Telegram-канали публікують наслідки вибухів. На кадрах видно, що постраждали житлові будинки.

За інформацією городян, у Київському районі було чути кілька вибухів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські війська не припиняють обстрілів Донецької області. Минулої доби від атак окупантів загинули двоє цивільних, а ще 14 отримали поранення.

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