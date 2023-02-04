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У Донецьку повідомляють про обстріл: над містом здіймається дим (відео)

Фото: у Донецьку повідомляють про обстріл (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У тимчасово окупованому Донецьку вранці 4 лютого пролунали вибухи. Місцеві заявляють, що під ударом потрапив Київський район міста.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

За інформацією городян, у Київському районі було чути кілька вибухів.

Тим часом, Telegram-канали публікують наслідки вибухів. На кадрах видно, що постраждали житлові будинки.

Увага! Відео містить ненормативну лексику.

Фото: наслідки вибухів у Донецьку 4 лютого (Telegram)

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські війська не припиняють обстрілів Донецької області. Минулої доби від атак окупантів загинули двоє цивільних, а ще 14 отримали поранення.

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