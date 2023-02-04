В Донецке сообщают об обстреле: над городом поднимается дым (видео)

Во временно оккупированном Донецке утром 4 февраля прогремели взрывы. Местные заявляют, что под удар попал Киевский район города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Тем временем Telegram-каналы публикуют последствия взрывов. На кадрах видно, что пострадали жилые дома.

По информации горожан, в Киевском районе было слышно несколько взрывов.

Напомним, ранее мы писали, что российские войска не прекращают обстрелы Донецкой области. За минувшие сутки от атак оккупантов погибли двое гражданских, а еще 14 получили ранения.

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