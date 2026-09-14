В Донецьку могли ліквідувати командувача 51-ї армії РФ, - "Атеш"

Командувач 51-ї армії РФ генерал-лейтенант Сергій Мільчаков, ймовірно, загинув під ударом Сил оборони України по штабах у Донецьку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію партизанського руху "АТЕШ" у Telegram .

Що відомо про загибель генерала

ЗМІ пишуть про загибель генерал-лейтенанта Сергія Мільчакова. Він очолював 51-шу гвардійську загальновійськову Донецьку армію Південного військового округу РФ.

Ймовірно, генерал загинув 26 серпня 2026 року. Того дня Сили оборони України вдарили по основних та запасних командних пунктах російських військ у Донецьку.

За даними OSINT-спільнот і низки медіа, однією з цілей удару міг бути саме командний пункт 51-ї армії.

Версія росіян: "здали свої"

Російські воєнкори переконані, що удар був занадто точним для випадковості. Тому серед них поширюється версія, що генерала "здали" свої ж.

Офіційного підтвердження цієї версії наразі немає.

ЗМІ раніше повідомляли про загибель ще одного військового РФ. Вибух автомобіля в Петербурзі 27 серпня ліквідував офіцера ВПС РФ Сергія Сєчкова, якого внесли до бази "Миротворець".