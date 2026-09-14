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В Донецьку могли ліквідувати командувача 51-ї армії РФ, - "Атеш"

14:21 14.09.2026 Пн
2 хв
Росіяни підозрюють, що генерала РФ здали свої
aimg Олена Чупровська
В Донецьку могли ліквідувати командувача 51-ї армії РФ, - "Атеш" Фото: Командувач 51-ї армії РФ генерал-лейтенант Сергій Мільчаков (росЗМІ)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Командувач 51-ї армії РФ генерал-лейтенант Сергій Мільчаков, ймовірно, загинув під ударом Сил оборони України по штабах у Донецьку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію партизанського руху "АТЕШ" у Telegram.

Що відомо про загибель генерала

ЗМІ пишуть про загибель генерал-лейтенанта Сергія Мільчакова. Він очолював 51-шу гвардійську загальновійськову Донецьку армію Південного військового округу РФ.

Ймовірно, генерал загинув 26 серпня 2026 року. Того дня Сили оборони України вдарили по основних та запасних командних пунктах російських військ у Донецьку.

За даними OSINT-спільнот і низки медіа, однією з цілей удару міг бути саме командний пункт 51-ї армії.

Версія росіян: "здали свої"

Російські воєнкори переконані, що удар був занадто точним для випадковості. Тому серед них поширюється версія, що генерала "здали" свої ж.

Офіційного підтвердження цієї версії наразі немає.

ЗМІ раніше повідомляли про загибель ще одного військового РФ. Вибух автомобіля в Петербурзі 27 серпня ліквідував офіцера ВПС РФ Сергія Сєчкова, якого внесли до бази "Миротворець".

Джерела повідомляли, що військовий заздалегідь знав про загрозу й щодня перевіряв свою машину.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявляв про регулярні контакти з засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, які тривали практично до заколоту 2023 року.

За словами Буданова, такий діалог є частиною роботи військової розвідки під час війни.

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