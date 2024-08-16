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У Донецьку горить ТЦ, у мережі пишуть про нібито "прильоти" (фото, відео)

Фото: у Донецьку горить ТЦ "Галактика" після вибухів (t.me/novostidnua)
Автор: Наталія Юрченко

У тимчасово окупованому Донецьку сьогодні, 16 серпня, пролунали вибухи. Відомо, що у торговому центрі "Галактика" спалахнула потужна пожежа

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

У мережі повідомляють, що нібито у Донецьку були "прильоти". У місті чули звуки вибухів.

Місцеві жителі у соціальних мережах публікують кадри потужної пожежі, яка спалахнула у торговому центру "Галактика" у Петрівському районі Донецька. На відео та фото можна побачити, що над містом здіймаються чорний дим. Його видно з різних районів окупованого Донецька. 

У мережі наголошують, що російські окупанти неодноразово вели вогонь по позиціях ЗСУ з житлового мікрорайону, в якому знаходиться ТЦ "Галактика".

Також додамо, що ТЦ "Галактика" - це колишні магазини мережі "Епіцентр", які були захоплені загарбники від початку окупації частини Донбасу. Торговий центр, який спалахнув у Донецьку 16 серпня, знаходиться на трасі з Курахового в Донецьк.

 

 

У Донецьку часто лунають вибухи

Ситуація у Донецькій області залишається напруженою. Донецьк та частина області знаходиться під російською окупацією з 2014 року.

Крім того, у регіоні точаться активні бойові дії, зокрема окупанти зосереджують на Покровському напрямку. Там відбувається найбільше бойових зіткнень.

У самому місті Донецьк все частіше лунають вибухи. Так, до прикладу, 31 липня у Донецьку повідомляли про "прильоти". У мережі писали, що нібито був збитий вертоліт окупантів.

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ДонецькПожежаВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниВибухи