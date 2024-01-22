З Донецької області до РФ вивезли "на реабілітацію" сімнадцять дітей з інвалідністю

За словами омбудсмена, йдеться про дітей із захворюваннями нервової системи та опорно-рухового апарату. Їх літаком російського Міністерства оборони було відправлено до підмосковного реабілітаційного центру "Огоньок".

Як уточнив Лубінець, такому вивезенню українських дітей вчергове сприяла уповноважена президента РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова.



"Упродовж 2023 року, за даними РФ, таким чином вдалося "оздоровити й реабілітувати" 150 українських дітей, які наразі проживають "у нових регіонах Росії". Саме так в РФ називають тимчасово окуповані території Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей", - розповів омбудсмен.

Він наголошує, що практика вивезення дітей України "є не жестом доброї волі з метою допомогти, а стратегічно важливою програмою держави-агресора". Так, під приводом надання медичної допомоги відбувається примусова паспортизація росіянами громадян України.

"Адже обов'язковою умовою для лікування є наявність російського паспорта, який за наказом Путіна оформлюється за спрощеною процедурою. Таким чином під примусом відбувається нав'язування російського громадянства, що суперечить нормам міжнародного права", - пояснює Лубінець.

Також він нагадав, що 17 березня 2023 року Міжнародним кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського диктатора Путіна та чиновниці країни-агресора Львової-Бєлової за депортацію українських дітей.

Депортація українських дітей

Нагадаємо, українських дітей з тимчасово окупованих територій уже неодноразово депортували як до Росії, так і до Білорусі.

Як зазначав український омбудсмен Дмитро Лубінець, РФ використовує Білорусь для прихованої депортації дітей з тимчасово окупованих територій України.

При цьому нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що білоруський самопроголошений президент Олександр Лукашенко особисто зустрічав дітей, яких нещодавно незаконно вивезли з України.

У середині січня у своєму виступі омбудсмен Лубінець розповів, що на той час Україні, зокрема завдяки міжнародній допомозі, вдалося повернути додому 517 дітей, 2828 дорослих, серед яких лише 150 цивільних.