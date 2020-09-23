В Донецкой области зафиксирован антирекорд по коронавирусу

Фото: больной в больнице (РБК-Украина)

В Донецкой области зафиксирован антирекорд по количеству новых больных COVID-19. Коронавирус был диагностирован у 129 человек, в том числе у 12 детей и 9 медработников.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко.

“Сегодня на Донетчине еще две смерти от коронавирусной болезни. Новыми жертвами стали 36-летний угледарец и 53-летняя жительница Марьинского района”, - написал он.

По словам Кириленко, за вторник, 22 сентября, в области зафиксирован рекордное количество новых больных - 129 человек, в том числе у 12 детей и 9 медработников.

Всего в Донецкой области коронавирусом заразились 2634 человека, умерли - 52, выздоровели 1469 человек.

Напомним, в Украине коронавирусом заболели уже более 180 тысяч человек. За сутки подтвердили еще 2884 случаев.

В Минздраве прогнозируют, что в Украине ожидается стремительный рост заболевания коронавирусом.

В Совете нацбезопасности и обороны Украины прогнозировали до конца октября будет 360 тысяч больных коронавирусом.