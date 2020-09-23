ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Донецкой области зафиксирован антирекорд по коронавирусу

Донецкая область, Среда 23 сентября 2020 02:19
В Донецкой области зафиксирован антирекорд по коронавирусу
Фото: больной в больнице (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Донецкой области зафиксирован антирекорд по количеству новых больных COVID-19. Коронавирус был диагностирован у 129 человек, в том числе у 12 детей и 9 медработников.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко.

“Сегодня на Донетчине еще две смерти от коронавирусной болезни. Новыми жертвами стали 36-летний угледарец и 53-летняя жительница Марьинского района”, - написал он.

По словам Кириленко, за вторник, 22 сентября, в области зафиксирован рекордное количество новых больных - 129 человек, в том числе у 12 детей и 9 медработников.

Всего в Донецкой области коронавирусом заразились 2634 человека, умерли - 52, выздоровели 1469 человек.

Напомним, в Украине коронавирусом заболели уже более 180 тысяч человек. За сутки подтвердили еще 2884 случаев.

В Минздраве прогнозируют, что в Украине ожидается стремительный рост заболевания коронавирусом.

В Совете нацбезопасности и обороны Украины прогнозировали до конца октября будет 360 тысяч больных коронавирусом.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Донецкая областьКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь