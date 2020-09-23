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У Донецькій області зафіксовано антирекорд по коронавірусу

Донецька область, Середа 23 вересня 2020 02:19
У Донецькій області зафіксовано антирекорд по коронавірусу
Фото: хворий у лікарні (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Донецькій області зафіксовано антирекорд за кількістю нових хворих COVID-19. Коронавірус був діагностований у 129 осіб, в тому числі у 12 дітей і 9 медпрацівників.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

"Сьогодні на Донеччині ще дві смерті від коронавірусної хвороби. Новими жертвами стали 36-річний вугледарець і 53-річна мешканка Мар'їнського району ", - написав він.

За словами Кириленка, за вівторок, 22 вересня, в області зафіксовано рекордну кількість нових хворих - 129 осіб, в тому числі у 12 дітей і 9 медпрацівників.

Всього в Донецькій області коронавірусом заразилися 2634 людини, померли - 52, одужали 1469 осіб.

Нагадаємо, в Україні на коронавірус захворіли вже понад 180 тисяч осіб. За добу підтвердили ще 2884 випадків.

У МОЗ прогнозують, що в Україні очікується стрімке зростання захворювань на коронавірус.

В Раді нацбезпеки і оборони Україні прогнозували до кінця жовтня буде 360 тисяч хворих на коронавірус.

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