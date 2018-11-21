У Донецькій області затримали зловмисників, які демонтували залізничні колії

Фото: затримані зловмисники (npu.gov.ua)

Зловмисників застали на місці злочину з речовими доказами на руках

У Донецькій області поліція затримала шістьох осіб, які за допомогою спецобладнання вирізали рейки на залізничному перегоні під Авдіївкою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Донецької області.

Повідомляється, що до поліції надійшла інформацію про те, що біля Очеретиного група невідомих викрадає залізничне полотно. Вдень приїжджає бригада "робітників", які ріжуть колію на фрагменти по 1-1,5 м та складають їх у схованку поблизу залізниці.

Вночі за "товаром" прибуває машина: метал вантажать та відвозять до пункту прийому металобрухту. Працюють на замовлення. Усією операцію від початку до кінця дистанційно керує бригадир, він же каже, коли йти на справу та забезпечує конспірацію.

Поліцейські вирахували день чергової "ходки" та патрулювали поблизу ймовірного місця злочину. Коли викрадачі прибули та почали розбирати рейки, їх затримали,

Як зазначається, затримані є жителями Авдіївки та прилеглих населених пунктів різного віку. У них вилучили фрагменти колії, обладнання для демонтажу залізничного полотна: п’ять газових балонів та два різаки, а також легковий автомобіль, на якому вони пересувалися з інструментом.

Підозрювані повідомили, що не вперше демонтують залізничні колії на замовлення. Замовник злочину встановлюється.

Залізнична вітка вантажно-пасажирських перевезень поєднувала тимчасово окуповану Горлівку та Очеретине та наразі не використовувалася. Розмір збитків, завданих ПАТ "Укрзалізниця" встановлюється. За попередніми розрахунками, він сягає сотні тисяч гривень.

Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Триває досудове розслідування.

Фото: вилучене у зловмисників обладнання (npu.gov.ua)

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