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В Донецкой области задержали бывшего боевика террористической организации "ДНР"

НовостиПроисшествия    21.03.2018 - 21:59
Фото: задержание (пресс-служба СБУ)
Фото: задержание (пресс-служба СБУ)

Он принимал активное участие в боевых действиях против сил АТО

В Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали бывшего боевика террористической организации "ДНР". Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правонарушителем оказался уроженец Донецкой области. В 2014 году он присоединился к незаконным вооруженным формированиям (НВФ).

"Находясь в составе так называемого "1 армейского корпуса министерства обороны ДНР" он привлекался к дежурству с оружием на позициях террористов и принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции", - говорится в сообщении.

Однако, в 2015 году боевик разочаровался в идеях "русского мира" и покинул ряды НВФ. Впоследствии он длительное время скрывался на неподконтрольной украинской власти территории.

 

Фото: задержание (пресс-служба СБУ)

Злоумышленника задержали во время попытки навестить родственников в Донецкой области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсоне также задержали бывшего боевика "ДНР". Им оказался бывший работник органов МВД Украины.

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Теги: ДНР, Донецкая область, боевики
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