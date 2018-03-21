Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Донецькій області затримали колишнього бойовика терористичної організації "ДНР"

НовиниНадзвичайні події    21.03.2018 - 21:59
Фото: затримання (прес-служба СБУ)
Фото: затримання (прес-служба СБУ)

Він брав активну участь у бойових діях проти сил АТО

У Донецькій області співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали колишнього бойовика терористичної організації "ДНР". Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Правопорушником виявився уродженець Донецької області. У 2014 році він приєднався до незаконних збройних формувань (НЗФ). 

"Перебуваючи у складі так званого "1 армійського корпусу міністерства оборони ДНР" він залучався до чергування зі зброєю на позиціях терористів та брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції", - йдеться у повідомленні.

Однак, у 2015 році бойовик розчарувався в ідеях "руського миру" і покинув лави НЗФ. Згодом він тривалий час переховувався на непідконтрольній українській владі території.

 

Фото: затримання (прес-служба СБУ)

Зловмисника затримали під час його спроби відвідати родичів у Донецькій області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Херсоні також затримали колишнього бойовика "ДНР". Ним виявився колишній працівник органів МВС України.

У Луганській області розслідують справи командирів "народної міліції" "ЛНР" В Одесі міжнародного оператора телефонного зв'язку викрили у співпраці з РФ
Теги: ДНР, Донецкая область, бойовики
"Рука до ліктя у колектора просто висіла": з'явилися нові деталі вибуху в київській багатоповерхівці
У Сумах дитина потрапила в реанімацію через отруєння кімнатною рослиною
"Ба-бах": Савченко епічно потролила депутатів (відео)
"Микита, твоєї мами більше немає": з'явилися нові деталі про страшне вбивство жінки під Києвом
On Top