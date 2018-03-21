У Донецькій області затримали колишнього бойовика терористичної організації "ДНР"

Він брав активну участь у бойових діях проти сил АТО

У Донецькій області співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали колишнього бойовика терористичної організації "ДНР". Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Правопорушником виявився уродженець Донецької області. У 2014 році він приєднався до незаконних збройних формувань (НЗФ).

"Перебуваючи у складі так званого "1 армійського корпусу міністерства оборони ДНР" він залучався до чергування зі зброєю на позиціях терористів та брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції", - йдеться у повідомленні.

Однак, у 2015 році бойовик розчарувався в ідеях "руського миру" і покинув лави НЗФ. Згодом він тривалий час переховувався на непідконтрольній українській владі території.

Фото: затримання (прес-служба СБУ)

Зловмисника затримали під час його спроби відвідати родичів у Донецькій області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Херсоні також затримали колишнього бойовика "ДНР". Ним виявився колишній працівник органів МВС України.