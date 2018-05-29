В Донецкой области задержали автомобиль с контрабандой сигарет из ОРДЛО

Контрабандиста задержали недалеко от города Зализное вечером 28 мая
Подразделения Национальной полиции Украины в составе Объединенных сил вечером в понедельник, 28 мая, задержали недалеко от города Зализное (Донецкая область) автомобиль с контрабандой табачных изделий. Об этом говорится в сообщении штаба ООС в Facebook.
"Около 19:30 в районе населенного пункта Зализное, со стороны Горловки, задержали гражданский автомобиль, водитель которого пытался провезти с временно оккупированной территории табачные изделия", - рассказали в штабе.
Также в сообщении командование ОС призвало средства массовой информации, общественность и неравнодушных граждан предоставлять информацию, которая пригодится в борьбе с контрабандой и преступностью в целом.
ВАЖНО! Подразделения Национальной полиции Украины, что действуют в составе Объединенных сил, 28 мая, около 19.30 в районе...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint operation forces 28 мая 2018 г.
Напомним, на КПВВ "Гнутово" в зоне проведения операции Объединенных сил был задержан гражданин Украины при попытке провезти на территорию ОРДЛО оборудование для майнинга криптовалют. Мужчина перевозил оборудование по маршруту Мариуполь - Донецк на автомобили Skoda и во время проверки пытался скрыть технику среди личных вещей в багажном отделении авто.