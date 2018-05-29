В Донецкой области задержали автомобиль с контрабандой сигарет из ОРДЛО

Контрабандиста задержали недалеко от города Зализное вечером 28 мая

Подразделения Национальной полиции Украины в составе Объединенных сил вечером в понедельник, 28 мая, задержали недалеко от города Зализное (Донецкая область) автомобиль с контрабандой табачных изделий. Об этом говорится в сообщении штаба ООС в Facebook.

"Около 19:30 в районе населенного пункта Зализное, со стороны Горловки, задержали гражданский автомобиль, водитель которого пытался провезти с временно оккупированной территории табачные изделия", - рассказали в штабе.

Также в сообщении командование ОС призвало средства массовой информации, общественность и неравнодушных граждан предоставлять информацию, которая пригодится в борьбе с контрабандой и преступностью в целом.

Напомним, на КПВВ "Гнутово" в зоне проведения операции Объединенных сил был задержан гражданин Украины при попытке провезти на территорию ОРДЛО оборудование для майнинга криптовалют. Мужчина перевозил оборудование по маршруту Мариуполь - Донецк на автомобили Skoda и во время проверки пытался скрыть технику среди личных вещей в багажном отделении авто.