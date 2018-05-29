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У Донецькій області затримали автомобіль з контрабандою сигарет з ОРДЛО

НовиниНадзвичайні події    29.05.2018 - 04:10
Фото: контрабанда сигарет (facebook.com/pressjfo.news)
Фото: контрабанда сигарет (facebook.com/pressjfo.news)

Контрабандиста затримали неподалік міста Залізне ввечері 28 травня

Підрозділи Національної поліції України у складі Об’єднаних сил увечері в понеділок, 28 травня, затримали неподалік міста Залізне (Донецька область) автомобіль з контрабандою сигарет. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС у Facebook.

"Близько 19:30 в районі населеного пункту Залізне, зі сторони Горлівки, затримали цивільний автомобіль, водій якого намагався перевезти з тимчасово окупованої території тютюнові вироби", - розповіли у штабі.

Також у повідомленні командування ОС закликало засоби масової інформації, громадськість та небайдужих громадян надавати інформацію, яка стане в пригоді у боротьбі з контрабандою та злочинністю загалом.

 

ВАЖЛИВО! Підрозділи Національної поліції України, що діють у складі Об’єднаних сил, 28 травня, близько 19.30 в районі...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint forces operation 28 травня 2018 р.

Нагадаємо, на КПВВ "Гнутове" у зоні проведення операції Об'єднаних сил був затриманий громадянин України при спробі провезти на територію ОРДЛО обладнання для майнингу криптовалют. Чоловік перевозив обладнання маршрутом Маріуполь - Донецьк на автомобілі Skoda та під час перевірки намагався приховати техніку серед особистих речей у багажному відділенні авто.

 

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Теги публікації: Донецкая область, контрабанда  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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