На КПВВ "Гнутово" пресекли провоз на территорию ОРДЛО оборудования для майнинга

Пытавшийся провезти оборудование мужчина отметил, что оно пользуется большим спросом на оккупированных территориях

На КПВВ "Гнутово" в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) был задержан гражданин Украины при попытке провезти на территорию ОРДЛО оборудование для майнинга криптовалют. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В частности, мужчина перевозил оборудование по маршруту Мариуполь - Донецк на автомобиле Skoda. Во время проверки он пытался скрыть технику среди личных вещей в багажном отделении авто.

Фото: пограничники изъяли оборудование для майнинга

Отмечается, что, по предварительным оценкам, стоимость изъятого оборудования составила 122 тысячи гривен.

По словам задержанного, подобное оборудование пользуется большим спросом на оккупированных территориях, в связи с чем мужчина решил заработать на перепродаже.

Указано, что техника была изъята представителями Государственной фискальной службы для принятия правового решения. Мужчине инкриминируют ч. 1 ст. 294-3 Кодекса об административных правонарушениях - "Нарушение порядка перемещения товаров".

Напомним, в марте профильный комитет Кабинета министров одобрил внесение майнинга криптовалют в украинский Классификатор видов экономической деятельности и поручил Министерству экономического развития и торговли внести соответствующие изменения.