У Донецькій області від вибуху постраждала ще одна дитина

Це вже другий випадок травмування дитини у Донецькій області за добу
У Волноваському районі (Донецька область) від вибуху постраждала дитина. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції.
Як повідомляється, о 13 годині дня до поліції надійшло повідомлення, що до медзакладу з різними травмами доправлено школяра.
Зазначається, що першими звук вибуху почули сусіди. Потім з будинку вибігла дитина та попросила допомоги.
"Повні обставини того, що сталося, а також походження вибуху, з’ясовуються", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що на місці продовжують роботу поліцейські Волноваського відділу поліції.
Нагадаємо, що сьогодні, 2 липня 2018 року, у Костянтинівці (Донецька область) внаслідок вибуху боєприпасу постраждав підліток.