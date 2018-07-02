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У Донецькій області від вибуху постраждала ще одна дитина

НовиниНадзвичайні події    02.07.2018 - 15:26
Іллюстративне фото(РБК-Україна)
Іллюстративне фото(РБК-Україна)

Це вже другий випадок травмування дитини у Донецькій області за добу

У Волноваському районі (Донецька область) від вибуху постраждала дитина. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції.

Як повідомляється, о 13 годині дня до поліції надійшло повідомлення, що до медзакладу з різними травмами доправлено школяра.

Зазначається, що першими звук вибуху почули сусіди. Потім з будинку вибігла дитина та попросила допомоги.

"Повні обставини того, що сталося, а також походження вибуху, з’ясовуються", - йдеться у повідомленні.

Фото: місце вибуху
 

Повідомляється, що на місці продовжують роботу поліцейські Волноваського відділу поліції.

Нагадаємо, що сьогодні, 2 липня 2018 року, у Костянтинівці (Донецька область) внаслідок вибуху боєприпасу постраждав підліток.

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Теги публікації: Донецьк, Донецкая область, Вибух, дети, Волноваха  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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