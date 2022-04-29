UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Донецкой области взорвали железнодорожный мост в направлении Славянска

Фото: Железнодорожный вокзал в Славянске (uk.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорцив

Украинские войска нанесли удар по железнодорожному мосту Лиман – Райгородок через реку Северский Донец, ведущему в Славянск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Под Славянском взорвали железнодорожный мост, чтобы исключить его захват войсками РФ. Разрушение моста подтверждается спутниковыми снимками.

"Мост взорвали вместе с вагонами. Теперь железнодорожное сообщение с Лиманом, который находится в эпицентре боев на Донбассе, невозможно", – говорится в сообщении Hromadske.

Железнодорожный путепровод идет параллельно с автомобильной дорогой между Лиманом и Славянском. Именно в этом направлении пытаются продвинуться войска РФ в наступлении на Донбассе.

К слову, в Харьковской области в освобожденной Русской Лозовой установили украинский флаг.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СлавянскДонецкая областьВойна России против Украины