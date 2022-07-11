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В Донецкой области ввели запрет на продажу алкоголя

Фото: в Донецкой области ввели запрет на продажу алкоголя (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

С понедельника, 11 июля, в Донецкой области ввели запрет на продажу алкогольными напитками и веществами, производимыми на спиртовой основе. Соответствующий приказ подписал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА.

"В целях обеспечения общественной безопасности и порядка с 11 июля 2022 года на территории Донецкой области на период действия правового режима военного состояния запрещена торговля алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе (за исключением лекарственных средств, разрешенных к применению и включенных в Государственный реестр лекарственных средств и дезинфекционных средств)", - говорится в сообщении.

Кроме того6 на территории области организуют патрулирование с целью контроля соблюдения запрета торговли алкоголем.

Напомним, на временно оккупированной территории Запорожской области российские солдаты массово пьянствуют, из-за чего командиры хотят ввести запрет на продажу алкоголя.

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Донецкая область