В Запорожской области оккупанты массово пьют: командиры хотят запретить продажу алкоголя

На временно оккупированной территории Запорожской области российские солдаты массово пьянствуют. Поэтому их командиры хотят ввести запрет на продажу алкоголя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

По данным разведки, из-за массового пьянства оккупанты часто нарушают дисциплину и правила пользования стрелковым оружием, оставляют места несения службы, устраивают ДТП. Кроме того, российские солдаты нередко находятся на огневых позициях в нетрезвом состоянии.

В ситуацию вынуждены вмешаться руководство комендатуры войск Росгвардии и так называемой "военно-гражданской администрацией" Михайловской общины во главе с местным коллаборантом Иваном Сушко.

"Руководители" пытаются запретить продажу алкоголя оккупантам на территориях Михайловской и Роздольской общин.