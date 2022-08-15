В Донецкой области ВСУ уничтожили вражеский вертолет Ка-52: видео

Сегодня, 15 августа, утром наши бойцы сбили вражеский Ка-52 в Донецкой области. Это третий вертолет за два дня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу командование Воздушных сил ВСУ.

"В Донецкой области, около 8.00, подразделением зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожен очередной вертолет Ка-52 российских оккупационных войск", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинские зенитчики сбили два российских разведывательно-ударных вертолета Ка-52 на этих выходных.

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