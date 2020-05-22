В Донецкой области впервые за годы агрессии России объявлен приговор за пропаганду войны

Фото: объявление приговора (freepik)

Женщина распространяла в социальной сети "Вконтакте" текстовые записи с призывами к изменению границ Украины

В Донецкой области впервые за годы вооруженного конфликта объявлен приговор за пропаганду войны. Женщину признали виновной по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".



Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Сообщается, что Красноармейский районный суд вынес обвинительный приговор женщине, которая признана виновной по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), и впервые за годы вооруженного конфликта на востоке Украины - по ст. 436 (пропаганда войны) УК Украины.

Суд установил, что в течение 2015-2016 годов 28-летняя жительница города Покровск распространяла в социальной сети "Вконтакте" текстовые записи с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и госграницы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Кроме того, в 2016 и 2018 годах злоумышленница распространяла через Интернет изображения с призывами к развязыванию военного конфликта на Донбассе.

Суд приговорил ее к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы с испытательным сроком на один год.

Напомним, одному из главарей "ДНР" объявили подозрение в похищении прокурора в Славянске во время захвата города в 2014 году.

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Автор: Валерия Мрачковская