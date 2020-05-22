У Донецькій області вперше за роки агресії Росії оголошено вирок за пропаганду війни

Фото: оголошення вироку (freepik)

Жінка поширювала в соціальній мережі "Вконтакте" текстові записи із закликами до зміни кордонів України

У Донецькій області вперше за роки збройного конфлікту оголошено вирок за пропаганду війни. Жінку визнали винною за статтею "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України".



Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області.

Повідомляється, що Червоноармійський районний суд виніс обвинувальний вирок жінці, яка визнана винною за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), і вперше за роки збройного конфлікту на сході України - за ст. 436 (пропаганда війни) КК України.

Суд встановив, що протягом 2015-2016 років 28-річна мешканка міста Покровськ поширювала в соціальній мережі "Вконтакте" текстові записи із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території і держкордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Крім того, у 2016 і 2018 роках зловмисниця поширювала через Інтернет зображення із закликами до розв'язування військового конфлікту на Донбасі.

Суд засудив її до 3 років і 3 місяців позбавлення волі з іспитовим строком на один рік.

Нагадаємо, одного з ватажків "ДНР" оголосили підозру у викраденні прокурора в Слов'янську під час захоплення міста у 2014 році.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Валерія Мрачковська