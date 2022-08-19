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В Донецкой области украинские пограничники уничтожили группу диверсантов

Фото: В Донецкой области украинские пограничники уничтожили группу диверсантов (t.me/DPSUkr)
Автор: Валерия Полищук

Украинские пограничники в Донецкой области уничтожили группу вражеских диверсантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной пограничной службы Украины в Telegram.

На Северском Донце украинские пограничники выявили группу оккупантов. Диверсанты сняли с себя форму и экипировку, чтобы форсировать через реку.

"Заплыв не удался: два врага уничтожены, один ранен. Остальные участники ДРГ сбежали", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее СБУ выявила группу людей, которые выдавали украинские паспорта иностранцам за деньги. Среди потенциальных клиентов обнаружили и российских диверсантов.

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Донецкая областьГосударственная пограничная службаВойна России против Украины