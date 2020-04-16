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В Донецкой области трех полицейских подозревают в пытках

Новости » Происшествия     16.04.2020 - 15:51
В Донецкой области трех полицейских подозревают в пытках
Фото: вручение подозрения (dbr.gov.ua)

Правоохранители силой заставляли признать вину подозреваемых

Правоохранители сообщили о подозрении в пытках трем оперуполномоченным отдела криминальной полиции в Краматорске. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

По данным следствия, в декабре 2019 года один из полицейских получил поручение провести допрос 18-летнего подозреваемого в совершении мошеннических действий. Правоохранитель провел подозреваемого в служебный кабинет, где их ждали еще двое оперуполномоченных. Один из полицейских нанес несколько ударов по голове мужчины, требуя признать вину в совершении преступления, к которому он не был причастен.

"С целью получения признания, подозреваемые принуждали гражданина становиться лицом к стене и били резиновой дубинкой, угрожали электрошокером, связывали ему руки и ноги клейкой лентой, лишали возможности дышать, прижимая полиэтиленовый пакет к лицу пострадавшего. Истязание длилось почти 4 часа и не привели к желаемому для подозреваемых результату", - рассказали в ГБР.

Отмечается, что правоохранителям сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины, то есть истязание, совершенное по предварительному сговору группой лиц. В случае доказательства вины полицейским грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что следователи ГБР вручили подозрение инспектору патрульной полиции Киева. Полицейского подозревают в избиении адвоката и его отца на автодороге Киев-Чернигов.

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