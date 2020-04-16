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У Донецькій області трьох поліцейських підозрюють у катуванні

Новини » Надзвичайні події     16.04.2020 - 15:51
У Донецькій області трьох поліцейських підозрюють у катуванні
Фото: вручення підозри (dbr.gov.ua)

Правоохоронці силою змушували підозрюваних визнати вину

Правоохоронці повідомили про підозру у катуванні трьом оперуповноваженим відділу кримінальної поліції в Краматорську. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

За даними слідства, у грудні 2019 року один з поліцейських отримав доручення провести допит 18-річного підозрюваного у вчиненні шахрайських дій. Правоохоронець провів підозрюваного до службового кабінету, де на них чекали ще двоє оперуповноважених. Один з поліцейських наніс декілька ударів по голові чоловіка, вимагаючи визнати вину у скоєні злочину, до якого він не був причетним.

"З метою здобуття зізнання, підозрювані примушували громадянина ставати лицем до стіни та били гумовим кийком, погрожували електрошокером, зв’язували йому руки та ноги клейкою стрічкою, позбавляли можливості дихати, притискаючи поліетиленовий пакет до обличчя потерпілого. Катування тривало майже 4 години та не призвели до бажаного для підозрюваних результату", - розповіли в ДБР.

Зазначається, що правоохоронцям повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України, тобто катування, вчинене за попередньою змовою групою осіб. У разі доведення вини поліцейським загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 10 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що слідчі ДБР вручили підозру інспектору патрульної поліції Києва. Поліцейського підозрюють у побитті адвоката та його батька на автодорозі Київ-Чернігів.

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