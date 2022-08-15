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В Донецкой области спасатели попали под обстрел: есть пострадавшие

Фото: в Донецкой области из-за обстрелов пострадали двое спасателей (facebook com MNS GOV UA)
Автор: Наталья Юрченко

В городе Белицкое Донецкой области спасатели попали под вражеский обстрел. Двое из них получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Отмечается, что 14 августа в 18:06 подразделение спасателей выехало для ликвидации последствий обстрелов. Пожар произошел на крыше склада.

Спасатели попали под повторный обстрел, в результате чего ранены двое пожарных. Одного из них доставили в клиническую больницу им. Мечникова в Днепр. Он находится в реанимации, состояние тяжелое.

Еще одного спасателя госпитализировали в больницу в городе Доброполье, его состояние удовлетворительное.

Напомним, в результате вражеских обстрелов 14 августа в Донецкой области погибли трое мирных жителей, еще 13 человек ранены.

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