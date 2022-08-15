У Донецькій області рятувальники потрапили під обстріл: є постраждалі

Зазначається, що 14 серпня о 18:06 підрозділ рятувальників виїхав для ліквідації наслідків обстрілів. Пожежа сталася на даху складу.

Рятувальники потрапили під повторний обстріл, внаслідок чого поранено двох пожежників. Одного із них доставили у клінічну лікарню ім. Мечникова у Дніпро. Він знаходиться у реанімації, стан важкий.

Ще одного рятувальника госпіталізували до лікарні у місті Добропілля, його стан задовільний.